مجلس الأمن يطلب من غوتيريش تعيين مبعوث أممي للسلام في ليبيا

طلب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، من الأمين العام للأمم

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مبعوث خاص للتوسط في إحلال السلام

في ليبيا.

وكانت روسيا والصين امتنعتا عن التصويت على مشروع القرار

الذي مدد أيضا فترة عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لعدم تضمن القرار تعديلاتهما

المقترحة.

وكان غوتيريش قد اقترح في وقت سابق، بشكل غير رسمي بديلا

للمبعوث الأممي ولكن الولايات المتحدة كانت تريد تقسيم هذا الدور بحيث يقوم شخص بإدارة

بعثة الأمم المتحدة وآخر يكون مبعوثا خاصا يركز على الوساطة ووافق مجلس الأمن الدولي

على هذا الاقتراح اليوم الثلاثاء.

وقال غوتيريش في تصريحات صحفية، أمس، إنه مع الهيكل الجديد

سيتعين تقديم مرشح جديد وسيتعين بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن.

وأضاف غوتيريش أنه صدم من حقيقة تدخل عدد كبير من المخربين ومن الدول في الشأن الليبي وتعزيز قدراتهم العسكرية على الجانبين، مؤكدا أن هذا التدخل يعتبر تجاهلا تاما لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المتعلقة بالمرتزقة.

من الجدير بالذكر أن، غسان سلامة،الذي كان يرأس البعثة السياسية للأمم المتحدة وكان مكلفا أيضا بمحاولة التوصل لسلام في ليبيا قد استقال في مارس الماضي، بسبب الإجهاد.

