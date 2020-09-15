وزير الخارجية التركي: سنقف بجانب «الأشقاء» في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستقف بجانب من سماهم “الأشقاء الليبيين” في إشارة إلى “حكومة الوفاق”.

“أوغلو” كتب على حسابه بـ”تويتر” اليوم بعد استقباله، نائب رئيس “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق” أحمد معيتيق في مبنى الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة: “عقدنا اجتماعا مثمرا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسنقف دائما بجانب أشقائنا الليبيين” وفق قوله.

وتأتي هذه الزيارة التي تكتمت عليها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، وسط أنباء عن نية فائز السراج تخليه عن منصبه رئيسا للمجلس الرئاسي بعد الاتفاق على تعديل المجلس في مسار جنيف.

في المقابل قالت وزارة الدفاع التركية في إيجاز لها إن الوزير خلوصي أكار استقبل معيتيق في العاصمة أنقرة.

ومن جانبها، قالت صحيفة “صباح التركية” إن الاجتماع الذي عقد بوزارة الدفاع، شهد تبادلا لوجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا.