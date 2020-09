رصد الجرائم الليبية : عدد المعتقلين تعسفياً من المرج بلغ 30 مدنيا

أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية، اليوم الثلاثاء، أن عدد

المعتقلين من مدينة المرج بلغ (30) معتقلا، مؤكدة استمرار مكتب الرصد في توثيق الحالات

المعتقلة من المدينة، على خلفية التظاهرات التى خرجت في المدينة ضد تردي الأوضاع

المعيشية والفساد .

وأوضحت المنظمة،

في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية في مدينة المرج تقوم بحملة اعتقالات عشوائية منذ

12 سبتمبرالجاري، عقب خروج مظاهرات بالمدينة، معلنة أنها سجلت أمس الاثنين اعتقال

“منعم محمد الناظوري” من قبل الأمن الداخلي بالقرب من منزله وهو أحد المشاركين

بالمظاهرات.

وطالبت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بوقف الاعتقالات

العشوائية، والافراج الفوري عن المتظاهرين، محملة الوزارة مسؤولية سلامتهم وحياتهم..

وفقا للبيان .

