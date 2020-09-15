المسماري: مقتل 9 إرهابيين بينهم أمير داعش واعتقال امرأتين بسبها

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، مقتل تسعة إرهابيين من بينهم أمير تنظيم داعش في ليبيا أبو عبدالله، واعتقال امرأتين، وذلك في عملية نوعية نفذتها قوات الجيش أمس الإثنين في مدينة سبها.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بنغازي، إلى أن الإرهابيين التسعة الذين قتلوا في العملية اثنين من ليبيا وثلاثة سعوديين ومصري وسوداني ونيجيري، وآخر من ساحل العاج.

وأوضح المسماري، أن العملية انطلقت بعد ورود معلومات تحرك خلية إرهابية من مرزق إلى سبها وتمركزت تحديدا بحي عبدالكافي غرب سبها، منوها إلى اشتباك كتيبة 116 مشاة مع المجموعة الإرهابية في معركة استمرت سبع ساعات متواصلة.

وقال المسماري، إن المعركة انتهت بالقضاء على تسعة إرهابيين واعتقال امرأتين واحدة من بنغازي تدعى سناء عبدالهادي سالم مواليد 1980 زوجة الداعشي عثمان العبار الذي قتل في العملية، والمرأة الثانية هي زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا وهي مصرية وتدعى نجلاء محمود عفيفي حسين.

وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن التحقيقات لم تكشف عن اسم أمير تنظيم داعش الجديد الذي قتل في المعركة ويدعى عبدالله ولم يتم معرفة اسمه الحقيقي، مؤكد أن زوجته لا تعرف اسمه أيضا، على حد قوله.

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