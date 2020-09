المنظري: جائحة كورونا قللت فاعلية الخدمات الصحية في منطقة شرق المتوسط

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها

إزاء زيادة إصابات كورونا في منطقة شرق المتوسط .

وأوضح أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

في شرق المتوسط، أن جائحة كورونا قللت فاعلية الخدمات الصحية في منطقة شرق المتوسط،

مشيرا إلى أن العراق وتونس والمغرب والإمارات، باعتبارها من الدول التي تشهد زيادة

في عدد حالات الإصابة منذ صدور قرارات بتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي الفيروس

فيها، بعد شهور من الإغلاق التام وقصر إجراء

الفحوص على من تظهر عليهم أعراض الإصابة فقط.

وأضاف أن زيادة عدد حالات

الإصابة في هذه البلدان يثير القلق ويؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مؤكدا أن

زيادة عدد الحالات لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا.

