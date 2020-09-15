نجاة مساعد آمر الكتيبة 116 مشاة في «مواجهات سبها» مع العناصر الإرهابية

نجا مساعد آمر الكتيبة 116 مشاة وآمر السرية الاقتحام بالكتيبة لدى القوات المسلحة العربية الليبية “إبراهيم امبارك المياسي” من حادث إطلاق نار عليه خلال المواجهات المسلحة ضد العناصر الإرهابية وتنظيم ما يعرف بـ”سرايا الصحراء ” بحي عبدالكافي في سبها أمس الإثنين وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبحسب مصادر مطلعة، أكد لـ”الساعة24″، فإن “إبراهيم امبارك المياسي” أصيب خلال اشتباكات الأمس في مدينة سبها ولكنه بصحة جيدة ويتناول العلاج اللازم.

ونجح الجيش الليبي في تنفيذ عملية كبرى باقتدار، حيث تمكن فجر الثلاثاء، من تصفية أربعة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في اشتباكات مع مفرزة عسكرية ليبية بمدينة سبها جنوب البلاد، حيث أفادت مصاد خاصة بـ «الساعة 24» في سبها، أن حصيلة المواجهة مع خلية داعش في حي عبدالكافي، فجر اليوم الثلاثاء، استمرت 9 ساعات استشهد على أثرها 3 أفراد من الجيش والشباب المساند، وتم القضاء على كل العناصر المتطرفة؛ وهم سعوديين ويمنين واسترالي وأسر 3 نساء والعثور على طفل.

وقال بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي: “تم التعرف على هوية عناصر التنظيم بعد القضاء عليهم، وكانوا قد تحصنوا في عدد من المنازل في حي عبد الكافي بالمدينة، وتبين أن اثنين منهم من الجنسية السعودية والثالث أسترالي الجنسية”.

وأضاف البيان أنه “وفق المعلومات الواردة فإن القتيل الرابع قام بتفجير نفسه برفقة عنصرين آخرين، فيما لا تزال القوات المسلحة تحاصر من بقي منهم داخل الحي”.

وكانت وحدات من الكتيبة 116 مشاة ووحدات من الكتيبة 160 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية تحركت بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة إرهابية داخل حي سكني في مدينة سبها بحي عبد الكافي، ونجحت في اقتحام أوكار الجماعة الإرهابية والقضاء على عدد من عناصرها، وتقوم بمطاردة فلول هذه الجماعة التي فرت باتجاه مكب حي عبد الكافي.