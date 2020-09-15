5  دول أوروبية تطالب بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «في أسرع وقت»

حثت 5 دول أوروبية، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على “تعيين مبعوث خاص في ليبيا، في أسرع وقت ممكن، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته بعثات كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا لدى الأمم المتحدة، عقب صدور قرار المجلس رقم 2542، الذي مدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام كامل.

واعتبر البيان المشترك، أن قرار مجلس الأمن، بشأن ليبيا، الذي صدر في وقت سابق الثلاثاء، “استوفى جميع الشروط، للمضي قدما في أقرب وقت ممكن، لتعيين المبعوث الخاص”.

وشدد البيان، على أن “قرار مجلس الأمن اليوم، حدد معايير لمراقبة محتملة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لوقف إطلاق النار المحتمل، على أن يقوم مجلس الأمن قريبا، بدراسة الخيارات المقترحة بهذا الصدد”.

وحثت الدول الخمس، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، على “الالتزام ببيانهما المنفصلين، في 21 أغسطس، “بشأن وقف إطلاق النار” والقيام بالخطوات الأولى، للتغلب على الجمود الحالي”، على حد زعم الوكالة.