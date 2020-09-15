إصابة اثنين من العناصر الطبية بمستشفى غدامس العام

أعلنت اللجنة الطبية لمكافحة كورونا في غدامس، اليوم
الثلاثاء، إصابة عنصرين من العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفي غدامس العام .
وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه لم يتم تحديد مصدر العدوى للحالتين
حتى الآن، مبينة أنه قد تكون إصابة عمل نتيجة الاختلاط بالمرضى .
وأشارت اللجنة إلى أن الحالتين بصحة جيدة، مشيرة إلى حصر
جميع المخالطين، وقد ثبت سلبية نتائجهم وخلوهم من فيروس كورونا .
فيما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
لمنع تفشي الفيروس .
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