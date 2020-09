إصابة اثنين من العناصر الطبية بمستشفى غدامس العام

أعلنت اللجنة الطبية لمكافحة كورونا في غدامس، اليوم

الثلاثاء، إصابة عنصرين من العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفي غدامس العام .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه لم يتم تحديد مصدر العدوى للحالتين

حتى الآن، مبينة أنه قد تكون إصابة عمل نتيجة الاختلاط بالمرضى .

وأشارت اللجنة إلى أن الحالتين بصحة جيدة، مشيرة إلى حصر

جميع المخالطين، وقد ثبت سلبية نتائجهم وخلوهم من فيروس كورونا .

فيما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

لمنع تفشي الفيروس .

