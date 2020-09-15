عاجل ليبيا الان

إصابة اثنين من العناصر الطبية بمستشفى غدامس العام

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الطبية لمكافحة كورونا في غدامس، اليوم
الثلاثاء، إصابة عنصرين من العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفي غدامس العام .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه لم يتم تحديد مصدر العدوى للحالتين
حتى الآن، مبينة أنه قد تكون إصابة عمل نتيجة الاختلاط بالمرضى .

وأشارت اللجنة إلى أن الحالتين بصحة جيدة، مشيرة إلى حصر
جميع المخالطين، وقد ثبت سلبية نتائجهم وخلوهم من فيروس كورونا .

فيما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
لمنع تفشي الفيروس .

The post إصابة اثنين من العناصر الطبية بمستشفى غدامس العام appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك