عقيلة صالح يعرض رؤيته لإنهاء الأزمة الليبية على نشطاء المجتمع المدني بالمنطقة الشرقية

عرض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رؤيته لإنهاء الأزمة الليبية وخطوات انطلاق الحوار السياسي بما يحقق إرادة الشعب الليبي، خلال لقاء الإثنين، مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بعدد من مدن المنطقة الشرقية.

وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم، تناول الاجتماع أيضا تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والأوضاع المعيشية للمواطن وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج عدد منهم إلى الساحات للاحتجاج على تردي الخدمات وضد الفساد.

الحكومة الموقتة تقدم استقالتها لرئيس مجلس النواب

وأبدى عقيلة صالح «تفهمه لمطالب المحتجين وحقهم المشروع في ذلك»، وفق البيان، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق للمواطن يكفله الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، كما أكد ضرورة محاسبة الفاسدين، وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون .

وشهدت الأيام الماضية تظهرات في عموم ليبيا، خاصة بالمنطقة الشرقية أدت لإعلان الحكومة الموقتة استقالتها، والتي قدمتها لرئيس مجلس النواب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا