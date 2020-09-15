بعد عزمه الاستقالة .. امطير لـ”السراج”: اقرأ الاتفاق السياسي ولا تستغفل الشعب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شنت عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري عن حزب العدالة والبناء، آمنة امطير، هجوما حادًا على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، متهمة إياه بـ”استغفال الشعب”.

امطير ذكرت في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تنص على أن الحكومة إذا استقال الرئيس تصبح حكومة تصريف أعمال ويكلف بالرئاسة أحد نواب الرئيس.

وتابعت موجهة حديثها للسراج “من فضلك اقرأ الاتفاق السياسي الذي أتى بك وبلاش استغفال للشعب”، موضحة أن المكتب القانوني التابع للسراج يحتاج تعديلاً لأنه مازال غير مدرك لاختصاصات السراج في العمل.

يأتي هذا بعدما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مسؤولين مطلعين تأكيدهم اعتزام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إعلان استقالته قريبًا، لكنه سيبقى في منصبه مؤقتا حتى تشكيل حكومة جديدة بعد المفاوضات التي ستجري في جنيف الشهر المقبل.

وقال مسؤولان، فضّلا عدم الكشف عن هويتهما، بحسب تقرير “بلومبرج”، إنه بإعلان السراج استقالته، سيخفف بعض الضغط عن نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه من المشهد بعد محادثات جنيف المفترض أن تصل إلى صيغة اتفاق على هيكلية جديدة للمجلس الرئاسي توحد الإدارات والهيئات المنقسمة في البلاد وترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح أربعة مسؤولين أن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، وتوقع اثنين منهم أن يعلن رئيس المجلس الرئاسي استقالته نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لتقرير “بلومبرج”.

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