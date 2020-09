بعد تمديد عمل البعثة عاما آخر .. مجلس الأمن يستحدث منصبين جديدين بشأن ليبيا

أعلن مندوب حكومة الوفاق غير المعتمدة لدي الأمم المتحدة

الطاهر السني، أمس الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي استحدث منصبين جديدين بشأن

ليبيا، هما “المبعوث الشخصي للأمين العام ومنسق خاص للبعثة الأممية لدى ليبيا”.

وأوضح ‏السني، في تغريده له عبر موقع “تويتر”،

أن استحداث المجلس للمنصبين جرى في جلسة أمس التي اعتمد فيها قراره رقم 2542 القاضي

بتمديد عمل البعثة لمدة عام، مشيرا إلى أن القرار تضمن الدعوة إلى تفعيل وقف إطلاق

النار، ومراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، فضلا عن دعم الحوار السياسي والاقتصادي

والأمني، تمهيدا للمسار الدستوري والانتخابات.

وصوت مجلس الأمن لصالح تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة عاما

آخر، وسط امتناع روسيا عن التصويت .

وتضمن قرار التمديد تكليف البعثة بالمساعدة في تحقيق وقف

إطلاق النار وتقديم الدعم لتنفيذه بمجرد موافقة الأطراف الليبية عليه.

كما شمل إدانة إغلاق المنشآت

النفطية، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة، فيما كلف قرار مجلس الأمن البعثة برصد انتهاكات

حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والإبلاغ عنها؛ إضافة إلى مراجعة مستقلة

لحسابات المصرف المركزي بناء على طلب التدقيق من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج

في رسالته إلى الأمين العام في يوليو 2018 .

