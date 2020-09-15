“عقيلة صالح”: لا حصانة لأحد والتظاهر مكفول بشرط عدم المساس بالممتلكات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” عدد من نشطاء المجتمع المدني بعدد من مدن المنطقة الشرقية ، حيث تناول فخامته مع نشطاء المجتمع المدني تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ورؤيته لإنهاء الأزمة الليبية وخطوات إنطلاق الحوار السياسي بما يحقق إرادة الشعب الليبي، كما تناول اللقاء الأوضاع المعيشية للمواطن وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج عدد منهم إلى الساحات إحتجاجاً على تردي الخدمات وضد الفساد.

وأبدى تفهمه لمطالب المحتجين وحقهم المشروع في ذلك وأكد المستشار “عقيلة صالح” للحاضرين بأن التظاهر السلمي حق للمواطن يكفله الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة كما أكد على ضرورة محاسبة الفاسدين وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون .