«الثني» يبحث مع مشائخ وأعيان وحكماء بنغازي الكبرى تداعيات الأزمة الراهنة

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مشائخ وأعيان وحكماء المدينة؛ وذلك لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة على البلاد، لا سيما بعد تقديم الحكومة لاستقالتها إلى مجلس النواب.

وتبادل “الثني” مع الوفد خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وجهات النظر حول الوضع العام لمدينة بنغازي وضواحيها، وكافة ربوع البلاد في جو من الصراحة والمكاشفة حيال كل القضايا الراهنة.

واستهل “الثني” اللقاء بتقديم شرح واف للحاضرين، تضمن أهم المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الحكومة الليبية منذُ توليها لمهامها، إضافة إلى حجم الاختناقات وقلة الموارد المالية التي حالت دون تلبية كل مطالب المواطنين المشروعة، لافتا إلى أن هذا هو السبب الذي دفع بالحكومة لتقديم استقالتها لمجلس النواب.

من جهتهم، أوضحوا مشائخ وحكماء وأعيان مدينة بنغازي الكبرى، الاحتياجات والمطالب الواجب توفيرها من خدمات يومية، على رأسها معالجة أزمة الكهرباء، مشددين على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

وتطرق الاجتماع، للوضع الصحي للبلاد في ظل جائحة كورونا، فيما شرح “الثني” آلية صرف المبلغ الذي رصد لمجابهة الجائحة.

كما تطرق الاجتماع، إلى أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء في هذا الجانب أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي حتى فبراير من العام 2021، لافتا إلى أنه وفر الإمكانيات المتاحة لجهاز الحرس البلدي لبلدية بنغازي لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي أنهكت المواطن.

وتطرق الاجتماع، للتعليم الخاص وآلية تقنينه، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء صدور قرار بإيقاف منح التراخيص لفتح مدراس التعليم الخاص وعدم التجديد لتراخيص سارية المفعول إلا بعد تنظيم آلية عمل التعليم بالقطاع الخاص.

وأكد مشائخ وحكماء وأعيان بنغازي، الكبرى دعمهم التام للحكومة الليبية، لافتين إلى أن يتفهموا الظروف التي تمر بها، ومطالبين مجلس الوزراء العدول عن استقالته لاستكمال مشوار بناء دولة القانون والمؤسسات.

وقال الوفد:” بدأنا المشوار مع بعض وسنكمله مع بعض أيضا”، مشددين على تماسك الصف الداخلي من مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، والقوات المسلحة العربية الليبية وذلك للعبور بالبلد إلى شاطئ الأمان خاصة في ظل التدخلات الأجنبية والأطماع في غزو ليبيا من العدو التركي.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد لقاءات دورية بين الحكومة ومجلس الحكماء، وتم الاتفاق على تنفيذ هذا المقترح بالإضافة لاختيار شخصية من قبل المجلس تكون حلقة الوصل لترتيب وتنظيم اللقاءات مع مجلس الوزراء على أن تكون بشكل نصف شهري.

كما تم الاتفاق على تنسيق لقاء يجمع رئيس الوزراء وممثلين عن الحراك الشبابي السلميين لتبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة.

وتم التأكد على حقوق الشباب الليبي، وضرورة خلق فرص عمل وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حال توفر الموارد المالية لذلك.

وفي الختام، أكد “الثني” ومشائخ وأعيان وحكماء منطقة بنغازي الكبرى على حق التظاهر السلمي وبحماية من الأجهزة الأمنية دون المساس بمؤسسات الدولة أو تعرضها للاعتداء أو التخريب.