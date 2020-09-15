الثني يلتقي أعيان وحكماء بنغازي لتوضيح أسباب استقالة الحكومة

أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، أن سبب استقالة حكومته، الاختناقات وقلة الموارد التي حالت دون تلبية كل مطالب المواطنين المشروعة.

وأوضح الثني، خلال استقباله مشائخ وأعيان وحكماء بنغازي الكبرى، لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة التي دفعت بالحكومة لتقديم استقالتها، أن أهمّ المشاكل والتحديات التي واجهتها الحكومة منذ توليها لمهامها، الاختناقات وقلة الموارد المالية التي حالت دون تلبية كل مطالب المواطنين المشروعة، لافتا إلى أن هذا هو السبب الذي دفع بالحكومة لتقديم استقالتها لمجلس النواب.

من جهتهم، أوضحوا مشائخ وحكماء وأعيان مدينة بنغازي الكبرى، الاحتياجات والمطالب الواجب توفيرها من خدمات يومية، على رأسها معالجة أزمة الكهرباء، مؤكدين على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

وتطرق الاجتماع، للوضع الصحي للبلاد في ظل جائحة كورونا، فيما شرح رئيس الحكومة آلية صرف المبلغ الذي رصد لمجابهة الجائحة.

كما تطرق الاجتماع، إلى أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأكد الثني حول هذا الجانب، أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي حتى فبراير من العام 2021، لافتا إلى أنه وفر الإمكانيات المتاحة لجهاز الحرس البلدي لبلدية بنغازي لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي أنهكت المواطن.

كما تطرق الاجتماع، للتعليم الخاص وآلية تقنينه، أوأكد رئيس الحكومة، صدور قرار بإيقاف منح التراخيص لفتح مدراس التعليم الخاص وعدم التجديد لتراخيص سارية المفعول إلا بعد تنظيم ألية عمل التعليم بالقطاع الخاص.

وأبدى مشائخ وحكماء وأعيان بنغازي الكبرى، دعمهم التام للحكومة الليبية، مؤكدين تفهمهم الظروف التي تمر بها، ومطالبين مجلس الوزراء العدول عن استقالته لاستكمال مشوار بناء دولة القانون والمؤسسات.

وخلص الاجتماع، إلى ضرورة عقد لقاءات دورية بين الحكومة ومجلس الحكماء، وتم الاتفاق على تنفيذ هذا المقترح بالإضافة لاختيار شخصية من قبل المجلس تكون حلقة الوصل لترتيب وتنظيم اللقاءات مع مجلس الوزراء على أن تكون بشكل نصف شهري.

كما تم الاتفاق على تنسيق لقاء يجمع رئيس الحكومة وممثلين عن الحراك الشبابي السلميين لتبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة، مؤكدين على حقوق الشباب الليبي، وضرورة خلق فرص عمل وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حال توفر الموارد المالية لذلك.

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