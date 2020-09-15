مستشفى غدامس العام يعلن إصابة عنصريين طبيين بفيروس كورونا

أعلن مستشفى غدامس العام، عن تسجيل حالتي إصابة بين العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح المستشفى في بيان الثلاثاء، أن الجنود البيضاء هم خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة، ولم يتم تحديد مصدر العدوى للحالتين، فقد يكون من المجتمع أو إصابة عمل نتيجة الاختلاط بالمرضى.

وأكد البيان، أن الحالتين بصحة جسدية ونفسية جيدة، وقد تم حصر المخالطين وعمل مسحات لهم وكانت جميعها سلبية.

وبينما عبر البيان عن حزن العناصر الطبية على زميليهما، لكنهم أكدوا الإصرار على المضي في مكافحة كورونا في المدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا