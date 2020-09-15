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بلدية الماية تعقد اجتماعا طارئا بعد أزمة الفياضانات

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت بلدية الماية، اجتماع طارئا بعد الأزمة التي تسببت فيها الأمطار التي هطلت يوم أمس، من فياضانات داخل البلدية.وأوضحت البلدية، أنها تواصلت مع إدارة شركة المياه والصرف الصحى أثناء عقد الاجتماع ، لإمكانية توفير عدد من سيارات الصرف الصحى وكذلك سائقين لسيارات البلدية.

وأشارت بلدية الماية، أن الشركة ساعدتها في توفير سائقين ووعدت بدعم عدد من السيارات لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار.

وأضافت البلدية، أن العمل ما زال مستمرا، حتى اليوم لأجل تنظيف مجرى مياه الأمطار داخل البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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