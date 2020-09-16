«شكري» لـ«رئيسة اليونان»: نسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا

بحثت رئيسة جمهورية اليونان “كاترينا ساكيللاروبولو”، الثلاثاء، بالقصر الرئاسي، مع سامح شكري وزير الخارجية آخر التطورات على الساحة الليبية ومنطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فإن الاجتماع ناقش بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

واستعرض “شكري” الرؤية المصرية تجاه الأزمة الليبية وملفات المنطقة، مبرزاً الجهود المبذولة في هذا الصدد بغية حلحلة تلك الأزمات من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

كما أعربت “ساكيللاروبولو” عن تقديرها للرئيس المصري والعلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين، وكذا لدور مصر الإقليمي النشط والحيوي الذي يمثل دعامة للاستقرار والأمن في المنطقة.