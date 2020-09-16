الهلال الأحمر الليبي يشارك في اجتماعات لجنة عمليات الحركة الإنسانية                               

عقدت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الاحمر، اجتماعا مشتركا للجنة عمليات الحركة الإنسانية.

وأوضحت الأمانة، أن الجمعيات الوطنية المتمثلة في الصليب البريطاني والنرويجي والسويدي والسويسري والايطالي، كانت ضمن اللجنة المشتركة.

وأشارت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن الاجتماع يأتي لعرض العمل المشترك بين الشركاء والخطط المستقبلية خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة، توزيع عدد من معدات الحماية الخاصة بجائحة كورونا على فروعها في المنطقة الغربية، من أجل تعزيز الاستجابة وكجانب من المساهمة في الوقاية ضمن مشروع كوفيد 19 المدعوم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

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