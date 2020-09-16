صالح يلتقي عبد الشفيع لبحث تنظيم الانتخابات في عدد من البلديات

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة، رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية، جمال عبد الشفيع، للاطلاع على استعدادات اللجنة لتنظيم الانتخابات في عدد من البلديات.

وأكد رئيس اللجنة لرئيس مجلس النواب، جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات وأن اللجنة ستطلق حملة توعوية خلال الأيام المقبلة حول الانتخابات البلدية وسيتم الإعلان رسميا خلال شهر أكتوبر القادم، عن فتح باب التسجيل لإجراء الانتخابات وفق إجراءات احترازية ووقائية.

وأعرب المستشار عقيلة صالح، عن شكره للجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية لما تقوم به من جهد من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية.

وأكد صالح، أن مجلس النواب حريص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعا قوامها حق الترشيح والإنتخاب وحتى يتكمن من ممارستها لضمان مشاركة كل المواطنين في الحياة العامة وممارسة حقوقه.

ودعا رئيس مجلس النواب، المواطنين لحسن الإختيار ويختاروا من يمثلهم تمثيلا حقيقيا من خيرة أبناء الشعب الليبي حتى يشاركوا في صناعة القرار وفي تحريك عجلة التنمية والتي الشعب هو محركها وهو الهدف من التنمية.

كما دعا رئيس مجلس النواب، إلى سرعة إنجاز هذه المهمة الوطنية لكي يختار الشعب الليبي من يمثلهم في المجالس البلدية في كل المناطق التي تخضع لسلطة الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني.

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