بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في أكتوبر .. صالح يدعو لسرعة إنجاز الانتخابات البلدية

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، إلى سرعة

إنجاز الانتخابات البلدية، كي يتسنى للمواطنين المشاركة في صنع القرار في البلاد وتحريك

عجلة التنمية .

جاء ذلك خلال لقاء صالح برئيس اللجنة المركزية لانتخابات

المجالس البلدية جمال عبد الشفيع للإطلاع على استعدادات اللجنة لتنظيم الانتخابات في

عدد من البلديات .

وأكد صالح، حرص مجلس النواب على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين

جميعا، مؤكدا أن قوامها حق الترشيح والانتخاب.

وأوضح صالح أن مشاركة المواطنين في الانتخابات يضمن

اختيار من يمثلهم تمثيلا حقيقيا في المجالس البلدية، داعيا إلى سرعة إنجاز هذه المهمة

الوطنية.

وشدد صالح على ضرورة أن يكون الليبيون صفا واحدا حتى نجتاز

هذه المرحلة العصيبة.

ومن جانبه، أكد جمال عبد الشفيع، جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات،

مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان رسمياً خلال شهر أكتوبر عن فتح باب التسجيل لإجراء الانتخابات

وفق إجراءات احترازية ووقائية.

