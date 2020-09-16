لليوم التاسع .. بنغازي تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة

كورونا في بنغازى، أمس الثلاثاء، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقع لجان امتحانات

الشهادة الإعدادية .

وأوضحت الغرفة، في

بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن فرق المراقبة

الصحية التابعة للغرفة المركزية تتابع لليوم التاسع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقع

لجان الإشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية، بالتنسيق مع مراقبة الخدمات التعليمية

في بنغازي، مبينة أنها استهدفت مدراس الصديقة

والمجد وشهداء جنين .

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