الفريق “الناظوري”: جهود ضباط وأفراد مديرية أمن المرج لمنع اقتحامها محل إشادة

أجرى أمس الثلاثاء الموافق 15-9-2020م رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية سيادة الفريق عبدالرازق الناظوري ، زيارة تفقدية لمقر مديرية أمن المرج عقب الأحداث التي شهدتها المديرية ومحاولة إقتحامها منة قبل عناصر تخريبية وإرهابية خارجة عن القانون في محاولة لزعزعة الامن والإستقرار بالمدينة مستغلة المظاهرات التي خرجت من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.







كان في استقباله مدير أمن المرج عقيد وهبي أنور الرخ روؤساء الأقسام والمراكز بالمديرية ، وأثنى الفريق عبدالرازق الناظوري في كلمته المجهودات التي بذلها مدير الأمن ومنتسبي المديرية من ضباط وضباط صف في سبيل عدم اقتحام المديرية والدفاع عنها بكل شجاعة وإقدام وعدم السماح لبعض المندسين الذين استخدموا الاحتجاجات من أجل تنفيذ أجندات إرهابية خارجية مؤكداَ على أن الشرطة والجيش يعملون بروح الفريق الواحد وستكون يد القانون وراء كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار داخل التراب الليبي.

وتقدم مدير الامن عقيد وهبي الرخ بالشكر والتقدير لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة على مجهوداتهم المبذولة ودعمهم اللامحدود في سبيل مساندة مديرية أمن المرج من أجل استتباب الأمن داخل المدينة ، وأكد مدير الأمن خلال كلمته بأن المديرية ومنستبيها جاهزون دائماَ للتصدي للمحاولات البائسة لزعزعة الأمن وتعهد بأن من قاموا بهذه المحاولة البائسة سيتم ملاحقتهم قانونياَ ولدينا كل الأدلة والإثباتات التي تدينهم مؤكداَ أيضاَ بأن جميع منتسبي المديرية هم من أبناء المدينة ومن مختلف القبائل الليبية ويمثلون المؤسسة الأمنية وسلطة الدولة وقاموا بواجبهم الوطني في الدفاع عن مديرية أمن المرج .