نقابة أطباء ليبيا: الكوادر الطبية تعيش أوضاع مأساوية مع تفشي كورونا

أعربت النقابة العامة لأطباء ليبيا، عن قلقها إزاء الأوضاع “المزرية” التي تعمل فيها الكوادر الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها تلقت شكوى خطية من طبيبة أفادت أنها ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا وعندما ذهبت للمستشفى الذي تعمل به “حسب افادتها” لم تجد إلا بصعوبة من يأخذ منها العينة، “والصادم لنا انها ذكرت انهم بعد أخذ العينة منها طلبو منها مواصلة العمل في مناوبتها بقسم الاسعاف رغم ظهور جميع الاعراض عليها وتأخرت نتيجة العينة 3 أيام لتظهر موجبة بعد ذلك”.

وأشارت النقابة العامة لأطباء ليبيا، أن ذات الطبيبة أفادت أنها قد تكون أخذت العدوى من المرضى أو من زملاءها الأطباء الذين يعملون بمراكز العزل وينابون في المستشفى.

وأبدت النقابة استياءها الشديد، لما يحدث للكوادر الطبية، وأعلنت بأنها رفعت إلى كل الجهات المختصة للنظر في الملف، بشكل عاجل.

ونشرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، قائمة الأسباب التي أدت إلى أزمة داخل الكوادر الطبية، ننشرها كما نقلتها صفحة النقابة العامة على الفسيبوك:

“1 عدم وجود مكان مخصص لاخذ العينات من الكوادر الطبية التي قد تتعرض لإصابة عمل !

2 ضرورة استحداث مكان خاص لعزل الكوادر الطبية المصابة وتأمين العلاج لها وتعويضها عن إصابة العمل

3 وجود أطباء يعملون في مراكز العزل ويحضرون الى مناوباتهم مما يشكل خطرا على زملائهم وعلى المرضى المترددين على المراكز الصحية وفي هذا السياق #توصي النقابة بضرورة اتباع البروتوكول العلمي الصحيح والذي يمنع العاملين بمراكز العزل من العمل في اماكن اخرى ومخالطة الناس ، بل يجب تفريغهم تفرغ كامل ..

4 حيث أن المعايير القياسية لمكافحة العدوى لا يتم اتباعها وهذا ما لاحظناه من الشكوى المذكورة أعلاه فإن النقابة تحمل كافة الجهات ذات العلاقة مسؤولية سلامة الكادر الطبي والحد من انتشار العدوى بين عامة الناس ، و توصي بضرورة تطبيق المعايير القياسية والتي منها ان يعتبر في اجازة كل من يعاني من اعراض تنفسية ، ويتعرض للمساءلة القانونية من يجبر طبيبا مصابا او مشتبه باصابته على العمل واكمال المناوبة تحت اي ظرف كان …”.

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