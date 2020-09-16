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الشركة العامة للكهرباء توضح أسباب ما حدث بجامعة العرب الطبية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، أن التيار الكهربائي بجامعة العرب الطبية يتم أخده من محطة المعلمات، وأنها لم تقم بطرح الأحمال على الجامعة، وأن ما حدث في امتحانات الطلبة، يعدّ انقطاع مفاجئ للكهرباء.

وأوضحت الشركة، بعد تدوال صورة امتحانات الطلبة بجامعة العرب الطبية، على مواقع التواصل، أن إدارة الجامعة من المفترض أن لديها ميزانية وكان عليها توفير المولّد الخاص بالجامعة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، أنها لم تتلقى أي مخاطبة، لاستثناء الجامعة اثناء فترة الامتحانات مع العلم انه لم يتم طرح أحمال.

وأوضحت الشركة، أنها تأخد دائما بعين الاعتبار، في أزمة انقطاع الكهربء، وتعمل على استثناء المستشفيات وبعض الجهات الخدمية.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، عن أسفها بعد “تأجيج” الرأي العام ضدها، وحذرت المواطنين من الانجرار خلف الأخبار والشائعات الكاذبة التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يا شركة الكهرباء هو مازال فيكم من يتكلم عن الكهرباء ؟ الشركة الخبيتة التي تنفد اوامر من الخونة والمندسين لقهر الشعب الليبي .

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