صالح : يجب محاسبة الفاسدين ولا أحد فوق القانون

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، أن التظاهر

السلمي حق للمواطن يكفله الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة

.

وأوضح صالح، خلال لقاءه عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدن المنطقة الشرقية، لعرض رؤيته لإنهاء الأزمة الليبية وخطوات انطلاق الحوار السياسي بما يحقق إرادة الشعب الليبي، أنه يتفهم مطالب المحتجين ضد تردي الأوضاع المعيشية والفساد، مؤكدا حقهم المشروع في ذلك .

وشدد صالح على ضرورة محاسبة الفاسدين وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون .

