«داوود أغلو»: أزمة تركيا في شرق المتوسط دليل على فشل «الحزب الحاكم»

أكد رئيس الوزراء التركي السابق، رئيس “حزب المستقبل” المعارض، أحمد داوود أوغلو، أن عزلة تركيا في أزمة شرق المتوسط، يثبت فشل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في الدبلوماسية.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية، فإن “أوغلو” علق على التوترات التي يشهدها شرق المتوسط، قائلا إن الدول التي تتعارض مصالحها في المنطقة وحدت صفوفها ضد تركيا، مؤكدا أن وقوف أنقرة بمفردها دفاعا عن “قضية محقة لها” يعني فشل الحزب الحاكم في الدبلوماسية.

فيما رحب “أوغلو” بدعوة رئيس “حزب الشعوب الديمقراطي” الكردي السابق والمعتقل منذ نحو أربع سنوات صلاح الدين دميرتاش للتحالف بين القيادات السياسية المعارضة، قائلا إنه من الصواب لمستقبل البلاد لقاء أي شخص يؤمن بالديمقراطية في تركيا كمبدأ ونجح في إبعاد نفسه عن الإرهاب.