بالأسماء| التوجيه المعنوي تنعى شهداء معركة حي عبالكافي بسبها

سبها-العنوان

نعت إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، شهداء معركة حي عبدالكافي بسبها من منتسبي القوات المسلحة.

جاء ذلك في بيان نشره مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك.

ونعت الإدارة منتسبي الكتيبة 116 “المنتصر بالله الشيباني القذافي”، و”الفرجاني علي السليماني”، ومنتسبي الكتيبة 160 “إبراهيم ادريس القطروني”، و”إبراهيم أماغر التارقي”.

وقال اللواء المحجوب أنهم من منتسبي القوات المسلحة الذين كانوا في طليعة رجال قواتنا في هجومهم على وكر الإرهاب الذي ضم عددا من الخلايا الإرهابية.

وتابع المحجوب، أن الصورة التي رسمها أهالي حي عبدالكافي الذين ساندوا قواتهم المسلحة كان عنوانها، “لا للإرهاب نعم لدولة المؤسسات والقانون والأمن والأمان، معا شعبا وجيش يد واحدة”.

وكانت قد أجهزت القوات المسلحة فجر اليوم الثلاثاء على خلية إرهابية في حي عبدالكافي في مدينة سبها وتمكنت من قتل 11 إرهابيًا يحملون جنسيات مختلفة.