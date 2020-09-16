المسماري يعلن مقتل “أبو عبدالله الليبي” أمير تنظيم داعش في ليبيا 

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، مقتل أمير تنظيم داعش في ليبيا أبو عبدالله الليبي، في عملية نوعية للجيش استمرت لسبعة ساعات في حي عبالكافي غرب سبها.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي استثنائي من بنغازي، “أن معلومات وردت بوجود خلية إرهابية تتمركز في حي عبدالكافي في سبها”.

وتابع المسماري، “الكتيبة 116 مشاة اشتبكت مع المجموعة في معركة انتهت بالقضاء على تسعة إرهابيين واعتقال امرأتين واحدة من بنغازي تدعى سناء عبدالهادي سالم مواليد 1980 وهي زوجة الإرهابي عثمان العبار، الذي قتل في العملية، والمرأة الأخرى هي زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا، وهي مصرية وتدعى نجلاء محمود عفيفي حسين”.

وأوضح أن زوجة الإرهابي عثمان العبار الذي قتل في معركة حي عبدالكافي أكدت أنها كانت مختبئة في مدينة مصراتة.

وأشار المسماري إلى أن الإرهابيين منهم ليبيان، وثلاثة سعوديين، ومصري، وسوداني، ونيجيري، وآخر من ساحل العاج مؤكدا أن الأجانب دخلوا الأراضي الليبية عن طريق السودان.

وشدد المسماري على أن التحقيقات لم تكشف عن اسم أمير التنظيم الذي قتل ويدعى عبدالله، ولم يتم معرفة اسمه الحقيقي، حتى إن زوجته لا تعرف اسمه.

وأكد المسماري بأن أهالي سبها يرفضون وجود الإرهابيين في مدينتهم مشيرا إلى اصطفافهم مع الجيش في معركة حي عبدالكافي.

وأوضح المسماري بأن الإرهابيين الذين قتلوا في معركة حي عبدالكافي هم ذات المجموعة التي هاجمت حقل الفيل وغدوة وتراغن ومرزق، مشيرا إلى أن أحد الإرهابيين فجر نفسه بحزام ناسف خلال المعركة.

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