منظمة الصحة العالمية تطلق حملة توعوية عن كورونا في طبرق

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اجتماعا مع منظمة الصحة العالمية ورئيس اللجنة عضو المجلس التسييري منصور امداوي وبحضور ممثل المنظمة الدكتور أحمد العليقي ومندوب عن الصحة والهلال الأحمر والمجتمع المدني.

وأوضح المجلس، أن الاجتماع الذي حضره وكيل ديوان بلدية امساعد السيد ناصر يونس، يأتي ضمن الاستعدادات لانطلاق الحملة التوعوية التي تبدأ اليوم الأربعاء، وتستهدف المدارس والجامعات والمساجد والمصارف وغيرها من القطاعات بتوزيع المطويات الإرشادية ووقائية من فيروس كورونا.

وتعمل المنظمة العالمية ضمن مكتبها في ليبيا، منذ بدء انتشار فيروس كورونا، على تنظيم ندوات توعوية وتدريبية للكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي.

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