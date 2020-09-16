 الجيش يقتل عدد من عناصر داعش في سبها من بينهم استرالي

قامت وحدات من الجيش الوطني في سبها بالهجوم على منزل كانت تتحصن به خلية من تنظيم داعش المتطرف، ما أسفر عن مقتل عدد من أحدهم استرالي، إلى جانب مقتل عدد من أفراد الجيش.

وفي تصريح لوكالة نوفا الخميس، قال القائد الميداني في الجيش، علي الشريف، إن الهجوم الذي نفذته الكتيبة 116 والكتيبة 160 بالجيش أسفر عن مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش هم سعوديين ويمنيين إضافة إلى شخص آخر يحمل الجنسية الأسترالية، إضافة إلى احتجاز ثلاثة نساء وطفل كان مع المتطرفين.

وأضاف الشريف أن ثلاثة من عناصر الجيش قتلوا وأصيب آمر الكتيبة 116 وآمر الكتيبة 160 أثناء المعركة التي استمرت لساعات انتهت باقتحام الجيش للمنزل.

وتشهد المناطق الصحراوية المفتوحة جنوب وغرب سبها تحركات من حين لآخر لعناصر متطرفة من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، حيث تستخدم هذه المجموعات الحدود المفتوحة بين ليبيا ودول جنوب الصحراء للانتقال والتخفي من الجهات الأمنية، كما تشهد المنطقة عمليات تهريب واسعة للبشر والممنوعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية