الذكرى 89 لاستشهاد عمر المختار

تُحيي ليبيا اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة والثمانين لاستشهاد شيخ الشهداء، عمر المختار، الذي يصادف السادس عشر من شهر سبتمبر، وحسب القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، الخاص بالعطلات الوطنية والدينية، فإن اليوم الأربعاء سيكون عطلة رسمية لمناسبة يوم الشهيد.
عن مصدر الخبر
جريدة الايام الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
بلدية الماية تعقد اجتماعا طارئا بعد أزمة الفيضانات
تم النشر منذُ 56 دقيقة
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
في اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون.. الأمم المتحدة تدعو لإنقاذ المناخ
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الجيش يقتل عدد من عناصر داعش في سبها من بينهم استرالي
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
عقوب يجتمع مع الجالي لمناقشة احتياجات مركز طبرق الطبي
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك