ليبيا الان

الذكرى 89 لاستشهاد عمر المختار

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

تُحيي ليبيا اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة والثمانين لاستشهاد شيخ الشهداء، عمر المختار، الذي يصادف السادس عشر من شهر سبتمبر، وحسب القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، الخاص بالعطلات الوطنية والدينية، فإن اليوم الأربعاء سيكون عطلة رسمية لمناسبة يوم الشهيد.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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