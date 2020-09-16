المجلس البلدي غات يؤدي القسم أمام وزير الحكم المحلي

أدى أعضاء المجلس البلدي غات وعميده موسى عبدالرزاق القسم القانوني في دورة الثانية أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر.

جاء ذلك في فعالية استضافتها ديوان وزارة الحكم المحلي في طرابلس أمس الثلاثاء، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حضر المراسم كل من رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات، وعميد بلدية غات السابق، ومستشار الوزير ومدير مكتبه ومدير مكتب وكيل الوزارة لشؤون الديوان، ومدير مكتب وكيل الوزارة لشؤون الفنية، وعدد من موظفي الوزارة.

وجرت انتخابات المجلس البلدي غات في 18 أغسطس الماضي، بمشاركة 54% من الناخبين في البلدية، وحازت قائمة «التوافق» على ثقة 1408 ناخبين لتحتل المركز الأول في قوائم الفئة العامة، فيما حلت قائمة «العطاء» ثانيا بـ1365 صوتًا، وقائمة «رفاق الصحراء» ثالثا بنحو 1135 صوتًا، فيما احتلت قوائم «الأمل» و«الاتحاد» و«النماء» باقي المراكز الستة، بواقع 850 صوتًا و650 صوتًا و596 صوتًا على الترتيب.

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