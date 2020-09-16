ليبيا الان

بشير السويحلي: أي تقارب بين «الوفاق» وفرنسا «خيانة كبرى» وطعنة في ظهر «حليفتنا» تركيا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر بشير السويحلي، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري الأسبق، أن أي تقارب مع فرنسا اليوم من قبل «حكومة الوفاق» هي خيانة كبرى وطعنة في ظهر حليفتهم تركيا.

وقال السويحلي الصغير، الذي كانت تقدمه القنوات الموالية للإخوان بوصفه إعلامي ومحلل سياسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أي تقارب مع فرنسا اليوم من قبل «حكومة الوفاق» هي خيانة كبرى وطعنة في ظهر حليفتنا تركيا وهي المستهدفة اصلا من وراء دعوة باريس”.

وأضاف “فرنسا التي دعمت «حفتر» سياسيًا وعسكريا في «عدوانه» على طرابلس وتورطت في دماء أبنائنا، لا يمكن تكون صديقتنا مدام ماكرون ووزير خارجيته لودريان في السلطة”.

وتابع في تغريدة أخرى “ليبيا ستدخل مرحلة اخرى صعبة، والتدخل والوجود الدولي لن ينتهي قبل سنوات على الأقل”.

الوسوم

الغزو التركي بشير السويحلي حكومة الوفاق فرنسا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياحمار يابن الحمار كل الحكومات تسعى لعلاقات طيبة مع الدول الكبرى وفرنسا تملك حق الفيتو بمجلس الامن عند اتخاذ اى قرار يهم حكومة الوفاق اما حليف الاخوان اردوغان فلا عهد له ولا امان حاول الانقلاب على السراج عن طريق باشاغا والمشرى ومن يتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى فاردوغان باع الجيش السورى الحر فى حلب وادلب للروس ومستعد يبيع ليبيا من اجل اتفاقية غاز شرق المتوسط مع فرنسا التى رسمت خط احمر شرق المتوسط ووضعت حاملة طائرات وفرقاطات لدعم اليونان وفى ليبيا مصر رسمت خط احمر يحمى النفط الليبى وبعد ان نهب اردوغان مصرف ليبيا المركزى والذهب اصبح وجوده فى المستنقع الليبى مع انهيار الليرة كل يوم امر خطير لهذا بدأ يتراجع امام فرنسا خوفا من العقوبات الاوربية التى تجعل الليرة مثل ورق الكونتشينة ومصر حتى الان هى سوق رئيسى للسلع التركية لو خسره سينهار اقتصاده

    رد

  • اخوانى غبى فالعلاقات بين الدول ليست بغباوة ابوه ابوسحلية فتجد انه رغم العلاقات السياسية السيئة بين مصر وكل من تركيا وقطر علاقات اخرى مميزة مثل التجارة الحرة بين مصر وتركيا ووجود مئات الالاف من المصريين يعملون فى قطر وتجد استثمارات قطرية وفروع لبنك قطر الوطنى فى كل مكان وستجد ايضا علاقات اقتصادية مميزة بين فرنسا وتركيا فالاخوان اغبياء جدا فى السياسة واولهم ابوسحلول وابنه مهبول

    رد

  • متخلف عقليا يابن ابوسحلية فالوفد الذى سافر الى القاهرة سيسافر الى تركيا فالمفروض ان ليبيا دولة ذات سيادة وليست ولاية عثمانية يفرض عليها الخوان واردوغان سياسة خارجية معينة فلكل دولة مصالحها الخاصة

    رد