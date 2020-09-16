«باشاغا»: سنستمر في منح الفلسطينيين المقيمين حق الإقامة والتعليم والعلاج والعمل

اجتمع وزير داخلية السراج، فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء بالقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات تهم الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، وفي هذا الشأن أوضح القائم بالأعمال بأن الجالية الفلسطينية المتواجدة بليبيا تشعر بالراحة والاطمئنان وهم في بلدهم الثاني ليبيا وبين إخوتهم ولم تسجل أية مضايقات بحقهم طيلة مدة أقامتهم بليبيا, شاكراً المجهودات الأمنية التي تبذلها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

ومن جانبه أوضح «باشاغا» للقائم بالأعمال بأنه صدرت تعليمات باستمرار منح الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بليبيا المزايا المقررة والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.