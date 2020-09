أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تأييدها لتعيين الأمين

العام للأمم المتحدة لمبعوث خاص لليبيا، إلى جانب منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا، للمساعدة في دفع الأطراف نحو المصالحة الوطنية بما يتماشى مع مخرجات برلين.

The post الولايات المتحدة تؤيد تعيين مبعوث أممي خاص لليبيا ومنسق للبعثة الأممية للمساعدة في دفع الأطراف نحو المصالحة الوطنية

