حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا

فون دير لاين، اليوم الأربعاء، تركيا من أي

محاولة لترهيب جيرانها

The post عاجل// المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من أي محاولة لترهيب جيرانها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24