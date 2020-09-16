المسماري يستعرض تفاصيل العملية العسكرية التي استهدفت خلية داعش في سبها

ليبيا – أعلن الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عن اعتقال زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا.

المسماري استعرض في مؤتمر صحفي استثنائي نقلته المرصد تفاصيل العملية العسكرية التي استهدفت خلية من داعش في مدينة سبها جنوب ليبيا، وقال إنّ أفرادها قدموا من أقصى الجنوب الغربي من مناطق (غدوة، وأم الأرانب، ومرزق) إلى سبها، وتحديدًا حيّ عبد الكافي.

وأوضح أنّ العملية أسفرت عن مقتل 9 عناصر من المتشدّدين، فيما قُبضَ على امرأتين إحداهما زوجة أبي عبدالله أمير تنظيم داعش في ليبيا، والذي هرب من سرت نحو مرزق.

وبيّن المسماري أنّه لا توجد معلومات عن أمير التنظيم الجديد حتى الآن، وأنّ زوجته التي قُبض عليها وتدعى “نجلاء محمود عفيفي” وهي مصرية الجنسية، وتزوجت سابقًا “المتشدّد مسحوم” أحد قيادات تنظيم بيت المقدس، ولديها ابنان، وجميعهم مسجونون في مصر.

كما أضاف: “زوجة أبي عبدالله لا تعرف عنه شيئًا حتى اسمه، وتزوّجته بحضور شاهدين، ودون أيّ إجراءات رسمية أو أوراق تثبت عملية الزواج”.

وتابع: “المتشدّدين التسعة الذين قُتلوا خلال العملية 3 منهم سعوديون، دخلوا ليبيا عن طريق السودان، واثنان من الجنسية الليبية وهما عثمان العبار وأبو عبدالله وعنصر مصري وآخر سوداني، بالإضافة إلى نيجيري واحد وعنصر من ساحل العاج”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية