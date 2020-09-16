9.88 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 242 يوما

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر جراء إقفالات المنشآت النفطية ووقف عمليات الإنتاج والتصدير، بلغت 9 مليارات و888 مليون دولار.

وأشار بيان للمؤسسة، اليوم الإثنين، إلى أن تلك الخسائر سُجِّلت خلال 242 يومًا، وبالتحديد منذ 18 يناير الماضي.

وكشف المصرف المركزي في طرابلس عن تراجع الإيرادات النفطية والسيادية بنسبة 43% إلى 3 مليارات و 627 مليون دينار، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، وذلك مقابل 6 مليارات و 464 مليون دينار كان مقدر تحصيلها حسب الترتيبات المالية.

وأشار في إحصائية صادرة أمس الثلاثاء، إلى عجز في الإيرادات النفطية التي تراجعت بقيمة 1.66 مليار دينار وبنسبة 41% إلى 2.34 مليار دينار مقابل 4 مليارات خلال الفترة نفسها.

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