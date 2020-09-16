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أطباء مستشفى الخضراء بطرابلس يطالبون «داخلية باشاغا» بالكشف عن مصير زميلهم المختطف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر أطباء مستشفى الخضراء العام بطرابلس، بيانًا لإدانة واستنكار حادث اختطاف اخصائي الجراحة العامة د.عبد المنعم الغدامسي، عصر السبت الماضي، من قبل مجهولين.

وأكد البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمستشفى الهضبة الخضراء العام، على فيسبوك، أن “مثل هذه الأعمال مستنكرة بكل معنى وبكل لغة، ونحن في غاية الأسى والحزن لما تعرض له زميلنا، ونطالب كل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية -داخلية باشاغا- بالتدخل السريع والجدي للبحث عن زميلنا وارجاعه لأهله ومحاسبة الجناة”.

وطالب البيان، “بوقف مثل هذه العمليات المستهجنة التي تهدد أمن المواطنين وبضرورة التصدي بكل حسم وقوة لمثل هذه الجرائم”.

وختم البيان؛ “ونوجه نداءا انسانيا عاجلا للخاطفين بإطلاق سراح الدكتور «الغدامسي» وأن يتوقفوا عن مثل هذه الممارسات التي لا يوجد لها أي مبرر شرعي أو أخلاقي أو قانوني بحق أي مواطن أو مواطنة ليبية”.

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أطباء مستشفى الخضراء داخلية باشاغا طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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