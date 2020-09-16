أطباء مستشفى الخضراء بطرابلس يطالبون «داخلية باشاغا» بالكشف عن مصير زميلهم المختطف

أصدر أطباء مستشفى الخضراء العام بطرابلس، بيانًا لإدانة واستنكار حادث اختطاف اخصائي الجراحة العامة د.عبد المنعم الغدامسي، عصر السبت الماضي، من قبل مجهولين.
وأكد البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمستشفى الهضبة الخضراء العام، على فيسبوك، أن “مثل هذه الأعمال مستنكرة بكل معنى وبكل لغة، ونحن في غاية الأسى والحزن لما تعرض له زميلنا، ونطالب كل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية -داخلية باشاغا- بالتدخل السريع والجدي للبحث عن زميلنا وارجاعه لأهله ومحاسبة الجناة”.
وطالب البيان، “بوقف مثل هذه العمليات المستهجنة التي تهدد أمن المواطنين وبضرورة التصدي بكل حسم وقوة لمثل هذه الجرائم”.
وختم البيان؛ “ونوجه نداءا انسانيا عاجلا للخاطفين بإطلاق سراح الدكتور «الغدامسي» وأن يتوقفوا عن مثل هذه الممارسات التي لا يوجد لها أي مبرر شرعي أو أخلاقي أو قانوني بحق أي مواطن أو مواطنة ليبية”.
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