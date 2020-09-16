الغموض يلف هبوط طائرة للخطوط الإفريقية في مطار سبها

قال شهود عيان وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الافريقية الليبية هبطت اليوم الأربعاء في مطا سبها.

وأغلق مطار سبها في 9 يناير 2014، بعد الاشتباكات المسلحة التي دارت في محيطه، ولم تتجدد آمال تشغيله بشكل نهائي بسبب الاضطرابات التي عرفتها المدينة وكان سببا لاغلاقه باستمرار.

ولم يعرف حتى الآن إن كان هبوط طائرة الافريقية اليوم اختبارا أوليا لمعرفة مدى جاهزية المطار لاستقبال الرحلات بشكل منتظمة، خاصة وأن المطار شهد خلال الاسابيع الماضية عملية صيانة واسعة في انتظار قرار رسمي بفتح المطار الذي يعتبر المتنفس الوحيد لجنوب ليبيا.