“الكل مسؤول”.. مبادرة جديدة لتنسيق جهود مكافحة كورونا في ليبيا

أعلن عدد من الأطباء والعاملين في المجال الصحي في ليبيا،

عن مبادرة “الكل مسؤول” لتنسيق جهود مكافحة كورونا في البلاد.

وبحسب بيان للأطباء والعاملين في المجال الصحي فإن

المبادرة تهدف لتوحيد صفوف العاملين في القطاع الطبي والجهود المبذولة في شرق وغرب

وجنوب ليبيا لمكافحة جائحة كورونا والتي هددت وتهدد المجتمع الليبي والعالم بأجمعه

خلال عام ٢٠٢٠.

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تسعى عبر مجموعة مميزة

من المؤثرين في المجال الصحي في ليبيا بأكملها لتوحيد صف الكوادر الطبية لمواجهة التهديد

المتفاقم الذي تواجهه البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، بداءً بالحوار، مبينا أن هذه

المجموعة انطلقت لرصد وتحديد مواطن الخلل ثم التخطيط والاستعانة بالخبرات الدولية والمنظمات

الصديقة للسيطرة على هذا الوباء.

ولفت البيان إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه هذه

المجموعة من الأطباء والعاملين في المجال الصحي بالعمل المستمر للأعمال الإنسانية،

فإنهم يوجهون الدعوة العامة لكافة أبناء ليبيا لمساعدتهم ودعمهم في أداء هذه الرسالة.

