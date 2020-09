بعد غرقها بالأمطار.. بلدية الماية تعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة الفيضانات

عقدت بلدية الماية، اجتماعا طارئا بعد الأزمة التي تسببت فيها الأمطار التي

هطلت يوم أمس الثلاثاء، والفيضانات التي غمرت البلدية.

وأكدت البلدية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك” أنها تواصلت مع إدارة شركة المياه والصرف الصحي

أثناء عقد الاجتماع ، لبحث إمكانية توفير عدد من سيارات الصرف الصحي وكذلك سائقين

لسيارات البلدية.

ولفتت بلدية الماية، إلى أن الشركة ساعدتها في توفير سائقين ووعدت بدعم عدد

من السيارات لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار، مشيرة إلى أن العمل ما زال مستمرا، حتى

اليوم لأجل تنظيف مجرى مياه الأمطار داخل البلدية.

