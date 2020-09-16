ميناء الخمس يستقبل أطنانا من الحبوب والإسمنت

استقبل ميناء الخمس البحري، خلال الساعات الماضية، عدد من الحاويات المحملة بالإسمنت والحبوب.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها إدارة الميناء، فقد وصلت السفينة سلام التابعة للوكيل الملاحي الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7 آلاف طن من الإسمنت المكيس.

كما رست السفينة رازوني التابعة للوكيل الملاحي الأفق اللامع، وعلى متنها 25 ألف طن من القمح الصب، بالإضافة للسفينة، ماي روز، التابعة للوكيل الملاحي المنتظمة، للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 6800 طن من الإسمنت المكيس.

كما يترقب الميناء وصول السفينة ماجد بي، التابعة للوكيل الملاحي الشرق للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 2700 طن من الأسمدة.

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