أوصت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة

الموقتة، باستقبال حالات الإصابة بالفيروس في الأقسام والوحدات الطبية بالمستشفيات

وعدم إحالتها إلى أماكن العزل، نظرا لتزايد أعداد المصابين.

واستثنت اللجنة الحالات الحرجة التي تتطلب الدعم التنفسي، حسب خطابها إلى

رؤساء الأقسام والوحدات الطبية في المستشفيات، أمس الثلاثاء.

وطالبت اللجنة بالالتزام التام بسياسة مكافحة العدوى لجميع العناصر الطبية

داخل الأقسام الإيوائية، حسب السياسة المعدة من قبلها، مشيرة إلى اتخاذها هذا

القرار بسبب معدل الانتشار المحلي الكبير لفيروس كورونا، وعدم القدرة على استقبال

تلك الأعداد الكبيرة للمرضى في مراكز العزل المعدة لذلك.

The post بعد تزايد أعداد المصابين.. مكافحة كورونا بالمؤقتة تصدر توصيات جديدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24