السويحلي: الليبيون أمام خيارين إما إعادة تدوير حزب البقاء أو انتخابات برلمانية

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي إنّ ‏الليبيين أمام خيارين لا ثالث لهما لحل أزمة البلاد، الخيار الأول هو خيار المرحلة التمهيدية والتي لا رأي لهم فيها، ‏أو يكونوا هم أصحاب القرار من خلال انتخابات برلمانية لاختيار من يتولى أمرهم ويتصدى للقضايا المُلحّة.

السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء أضاف: “‏الليبيون أمام خيارين لا ثالث لهما، مرحلة أخرى سمّوها تمهيدية ولا رأي لهم فيها، بإعادة تدوير حزب البقاء ووعد لا يثق فيه أحد بانتخابات بعد 18 شهر ‏أو يكونوا هم أصحاب القرار من خلال انتخابات برلمانية لاختيار من يتولّى أمرهم ويتصدى للقضايا المُلحّة”،مردفًا: “وغيرها جدل عقيم وأعذار واهية”.

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