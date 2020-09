عقوب والجالي يبحثان احتياجات مركز طبرق الطبي

بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، مع مدير عام مركز طبرق الطبي،

فرج عبد الله الجالي الأوضاع الصحية بالمركز.

جاء ذلك خلال اجتماعهما للاطلاع على الإمكانيات والاحتياجات التي طالبت بها

إدارة مركز طبرق الطبي، وأيضا للوقوف على عمل الأقسام بمركز طبرق الطبي.

وأشار مركز طبرق الطبي، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة كافة الإجراءات

والمشاكل والعراقيل المتعلقة بعمل الأطقم الطبية التي تعمل بجائحة كورونا داخل

مدينة طبرق.

