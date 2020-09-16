القائم بأعمال سفارة المجر يعرض على باشاآغا مساهمة بلاده في تدريب منتسبي داخلية الوفاق

ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء في ديوان الوزارة في طرابلس القائمَ بأعمال سفارة المجر لدى ليبيا.

حيث تمّ خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها ما يهمّ قطاع الداخلية من حيث التدريب والتطوير واستخدام التقنية العلمية في المجال الأمني.

وأعرب القائم بأعمال سفارة المجر لدى ليبيا عن استعداد بلاده تقديم خبرتها وتقنيتها العلمية للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والمساهمة في تطويرها بشكل علمي، وتقديم البرامج التدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية حسب اختصاصاتهم.

وفي نهاية اللقاء عبر القائم بأعمال السفارة المجرية عن شكره وتقديره لوزير الداخلية عن حفاوة الاستقبال والجهود التي يبذلها من أجل الرقي بمستوى عمل الوزارة، والرفع من قدرات منتسبيها في المجال الأمني.

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