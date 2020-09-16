أعلنت لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، الأربعاء، تسجيل 19
إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية.
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أعلنت لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، الأربعاء، تسجيل 19
إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية.
The post عاجل // بني وليد تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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