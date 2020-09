شكري: نحرص على الحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، دعوة بلاده إلى

ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا عبر الحوار والمفاوضات.

جاء ذلك أثناء مشاركة شكري في الدورة الـ٢٤ للمائدة المستديرة التي تنظمها

مجموعة “الإيكونوميست” في أثينا لتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.

وشدد شكري على حرص مصر على الحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا والدعوة

إلى حل سياسي شامل عن طريق الحوار.

