بلدية بني وليد تعلن حالة النفير العام

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت بلدية بني وليد، حالة النفير العام، بسبب سوء الوضع الأمني في عموم البلدية، الذي تخلله عمليات اختطاف وجرائم عدة بحق المواطنين.

وأوضح خطاب ممهور باسم عميد بلدية بني وليد، سالم على انوير اعليوان، موجه إلى رؤساء الأجهزة الأمنية في البلدية ، أن قرار حالة النفير العام، يأتي نظرًا لما تمر به مدينة بني وليد من انفلات أمني وعدم السيطرة على مداخل المدينة ومخارجها، إضافة إلى كثرة جرائم السطو والحرابة التي وصلت إلى حد التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، فضلا عن السطو على الشاحنات المارة عبر المدينة.

وأشارت البلدية، إلى أن تفاقم الوضع الأمني بالبلدية، أدى لمشاكل بالمناطق المجاورة منها، مبينة أنه تم احتجاز عدد من أهالي مدينة بني وليد في مدينة زليتن كردة من بعض الأشخاص في مدينة زليتن.

ولفتت، إلى أنه نظرًا لسوء الوضع الأمني الحرج الذي تمربه البلاد، استوجب على البلدية إعلان حالة الطوارئ القصوى داخل البلدية.

وذكرت البلدية في الختام “وبناءً على ما سبق ذكره تعتبر الأجهزة الأمنية داخل مدينة بني وليد في حالة نفير عام حتى يتم القبض على المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي داخل المدينة لكي يتم بسط الأمن والأمان بالمدينة”.

وكان أهالي المختطفين من شباب مدينة بني وليد، أقاموا في وقت سابق من أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي ومديرية الأمن في المدينة، على خلفية اختطاف مجموعة من الشباب في مدينة زليتن بسبب استنكارهم ورفضهم لما يحدث من عمليات سرقة لسيارات نقل البضائع للتجار من زليتن على مستوى الطريق الرابط بين بني وليد ونسمة.

وطالب الأهالي المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي ومديرية الأمن بضرورة التحرك في أسرع وقت لإطلاق سراح أبنائهم والقبض على الخارجين عن القانون وقطاع الطرق.

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